Maroc : Jean-Luc Mélenchon reçu par Aziz Akhannouch et Nabil Benabdellah

Aziz Akhannouch a reçu, vendredi au siège du Rassemblement national des indépendants (RNI), Jean-Luc Mélenchon. Les deux parties ont abordé «un ensemble de programmes initiés par les deux pays. Akhannouch a passé en revue les projets structurants lancés par le Royaume sous la conduite de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste», a indiqué le RNI sur les réseaux sociaux.

Des membres du bureau politique du parti de la Colombe, notamment Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, et Mustapha Baïtas, ministre chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, ont assisté à la réunion, ajoute la même source.

Le chef de La France Insoumise (LFI) a eu, également le même jour, des entretiens avec le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdellah. Celui-ci a mis l’accent sur «les liens forts qui unissent les deux partis et a souligné la volonté des deux partis de travailler en commun sur un ensemble de questions importantes qui concernent les deux peuples, les deux pays et la région méditerranéenne», a écrit le chef du PPS sur les réseaux sociaux.

«De son côté, M. Jean-Luc Mélenchon a salué le poids historique du PPS et sa contribution à la vie politique nationale, et souligné la nécessité de renforcer les relations amicales et de coopération entre le PPS et la France Insoumise, de manière à servir les intérêts des peuples marocain et français», a précisé le secrétaire général du parti du Livre.