Les déclarions de Mélenchon irritent les amis du Polisario en France

Les amis du Polisario en France sont vent debout contre les positions exprimées par Jean Luc Mélenchon au Maroc sur la question du Sahara occidental. En témoigne la réaction de l’ «Association des amis de la RASD» (AARASD) dans l’Hexagone. L’ONG accuse le natif de Tanger d’avoir «tenté de bloquer au sein de la NUPES, toute expression de soutien à la lutte de libération sahraouie».

Dans un communiqué relayé par des médias algériens, l’AARASD pointe «l’exaltation de la Marche Verte», «la diplomatie marocaine qui n’a jamais manqué à sa parole» et les «conseils» de Mélenchon à «la diplomatie française (de) tenir compte des récentes prises de position, celle de Trump et d’Israël reconnaissant la souveraineté marocaine au Sahara occidental ou celle de Sanchez prenant clairement partie en faveur du Maroc».

L’association estime que les déclarations de Jean Luc Mélenchon sur le dossier du Sahara «contreviennent et contredisent de manière spectaculaire la position de la gauche française en faveur de toutes les luttes anticoloniales et de celle du peuple sahraoui».

Au Maroc, Mélenchon a constaté la présence de «paramètres nouveaux auxquels les Français devraient, sans doute, réfléchir avec plus d’attention. La prise de position des Etats-Unis d’Amérique, d’Israël et d'Espagne a modifié le regard que le monde porte sur cette question. Je souhaite que mon pays le comprenne et que dans tous les cas on n’en fasse pas un sujet de querelle avec les Marocains». Et d’inviter le gouvernement français «à manifester du réalisme». Le chef de la France Insoumise a reconnu que le «Maroc a mis sur la table des propositions intéressantes. Elles doivent être considérées».