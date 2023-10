2M tient la cérémonie du 5e Trophée Tilila le 12 octobre 2023

Initié par la chaîne 2M, le Trophée Tilila tient sa cinquième édition le 12 octobre, au Studio des Arts Vivants de Casablanca. Contre les stéréotypes féminins dans la publicité, ce trophée milite pour une meilleure représentation de l’image des femme et de l’égalité femme-homme. Son objectif est ainsi de valoriser les démarches inclusives des annonceurs et des agences dans la création publicitaire et la communication audiovisuelle. Selon un communiqué, les annonceurs et agences de communication ont pu soumettre leurs créations jusqu’au 31 août 2023.

Pour cette cinquième édition, dix spots publicitaires «shortlistés» après une première sélection pour la phase finale seront départagés par le jury. Cette année, celui-ci réunit Basma El Hijri, scénariste et journaliste, spécialiste de la question du genre dans les médias, Amal Chafai, spécialisée dans la recherche sociale et l’évaluation des politiques publiques, Nawal Elaidaoui, ingénieure, entrepreneuse et dirigeante sportive, Nawfel Bensari, communicant et fondateur du cabinet conseil Trademark TM, Nabil Ayouch, réalisateur et associatif engagé pour la formation des talents à travers les centres Les Etoiles, ainsi que Latefa Ahrrare, comédienne, metteuse en scène et directrice de l’ISADAC.

«Même s’il reste encore du chemin à parcourir pour parvenir à une publicité socialement responsable, nous considérons qu’aujourd’hui un pas a été franchi. Le marketing et la pub s’imposent désormais comme des vecteurs de sensibilisation du grand public et d’évolution des mentalités. C’est un message très positif à l’heure où l’évolution du statut de la femme revient au-devant de l’actualité avec la lettre relative à la révision du Code de la famille adressée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, au Chef du gouvernement» déclare Salim Cheikh directeur général de 2M.

A travers le Trophée Tilila, 2M encourage ainsi à pérenniser les efforts, dans une démarche au long cours prônant les valeurs de diversité et d’inclusion. «La publicité a un vrai pouvoir d’influence, elle fabrique des consciences ! C’est pourquoi nous sommes ravis de voir que chaque année, l’intérêt des professionnels et leur implication grandit et s’inscrit dans notre démarche. Il faut le dire, agences et annonceurs sont de plus en plus sensibilisés à la question de la parité et de l’égalité», souligne pour sa part Khadija Boujanoui, présidente du Comité parité et diversité de 2M.