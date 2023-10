Sahara : Le Polisario s’offusque de la diffusion de la carte du Maroc sur la TVE

La chaîne publique espagnole TVE a consacré, hier, une séquence au Mondial 2030 de football, organisé par l’Espagne, le Portugal et le Maroc. En présentant les pays hôte et en informant sur la célébration du centenaire de la Coupe du monde, la télévision a montré une carte du Maroc incluant le Sahara. De quoi provoquer l’ire de médias pro-séparatistes, qui se sont offusqués en évoquant «l’indignation des militants et sympathisants de la cause sahraouie».

En mars 2022, le gouvernement espagnol a annoncé officiellement son soutien à la proposition d’autonomie telle que défendue par le Maroc, dans le cadre de la question du Sahara occidental. «L’initiative d’autonomie de 2007 est la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible pour résoudre cette question», a alors soutenu l’exécutif de Pedro Sánchez.

La leader du Front Polisario, Khadijatou El Mokhtar, a exprimé sa colère à la suite de la séquence télévisée, qui n’est qu’en phase avec la position officielle espagnole. Sur les réseaux sociaux, la séparatiste a taxé la TVE de «déformer la géographie internationale» et de «donner des informations trompeuses aux téléspectateurs».