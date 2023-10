Assemblée annuelles FMI-Banque mondiale : La Royal air Maroc lance un dispositif spécial

La compagnie aérienne Royal air Maroc (RAM) a annoncé, jeudi, la mise en place un dispositif exceptionnel pour accompagner l’organisation des Assemblées annuelles 2023 de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), prévues du 9 au 15 octobre à Marrakech.

Ce dispositif comprend principalement une grande mobilisation des équipes opérationnelles de RAM au niveau des aéroports de Marrakech et de Casablanca et des principaux hubs de transit à l’international, ainsi qu’une offre tarifaire promotionnelle au profit des participants, indique la compagnie dans un communiqué.

En termes d’offre et de capacités, la RAM propose 18 000 sièges au départ des pays participant à cet événement d’envergure, dont 10 000 sièges supplémentaires. Ainsi, quelques 5 268 sièges seront mis à disposition du marché américain. Par ailleurs, trois vols directs seront, pour la première fois, assurés par Royal air Maroc au départ de Washington vers Marrakech les 4, 6 et 8 octobre 2023.

Ce programme de vols comprend également un accroissement des fréquences sur les lignes Paris-Marrakech (3 vols par jour), Marrakech-Marseille (3 vols par semaine), Marrakech-Bruxelles (2 vols par semaine) en plus des autres vols via Casablanca qui couvrent les pays émetteurs en Europe, Amérique du Nord, Afrique et Moyen-Orient.

Une tarification promotionnelle spéciale est également proposée aux participants aux Assemblées annuelles 2023 de la BM et du FMI, en classe économique ou business. Les billets sont disponibles auprès des agences Royal air Maroc, pour les dates de voyage comprises entre le 25 septembre et le 30 octobre 2023.

Pour bénéficier de cette offre, les participants devront se rendre dans une agence RAM munis d’une preuve de leur inscription à l’évènement.

Renforcement des opérations au sol. Le dispositif englobe également un renforcement des opérations au sol grâce à la mobilisation des équipes opérationnelles de la compagnie, au Maroc et à l’étranger.

Un parcours client spécial sera ainsi mis en place au niveau des escales de départ et d’arrivée à New York, Washington, Paris (aéroports d’Orly et Charles de Gaule), Casablanca et Marrakech. Des comptoirs de checking dédiés sont prévus avec un affichage au niveau des écrans, en plus d’une signalétique spécifique dans les comptoirs.

Pour simplifier le voyage des participants aux Assemblées annuelles 2023, des tags bagages personnalisés ont été conçus, en plus de stickers à coller sur les cartes d’embarquement.

RAM renforce aussi ses moyens matériels et humains à l’aéroport international de Marrakech et au niveau de Washington, New York, Paris, Bruxelles et Doha, qui représentent les principaux hubs de transit pour les participants à cet événement.

L’objectif est d’assurer un accompagnement efficace au profit des participants tout au long de leur parcours, de l’enregistrement jusqu’à l’arrivée. Les systèmes de navettes seront également renforcés au niveau des hubs de Casablanca et Marrakech.