Al Barid Bank hôte des assemblées de l’Institut mondial des caisses d’épargne et banques de détail (WSBI)

Al Barid Bank, en partenariat avec le Groupe régional africain du world savings & retail banking institute (WSBI), co-organise les réunions régionales du WSBI, du 11 au 13 octobre 2023 à Marrakech. Sous le thème de l’inclusion financière, la 29e réunion du groupe rassemble des personnalités du monde de la finance, mais aussi des représentants des organisations non gouvernementales et de la société civile, a indiqué un communiqué.

«L’organisation simultanée des réunions du WSBI, des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech constitue un jalon historique, car il s’agit de la première fois en cinquante ans que le continent africain accueille ces rencontres de premier plan», a déclaré Al-Amine Nejjar, président régional africain du WSBI et hôte de la 29e édition de cet évènement.

Le président du directoire d’Al Barid Bank fait par ailleurs remarquer que «cette confiance témoignée au Maroc par les instances internationales est une reconnaissance de notre rôle majeur dans le paysage économique africain et international». «Nous attendons avec impatience de contribuer au succès de ces réunions et de renforcer les liens au sein de la communauté financière mondiale», a-t-il ajouté.

Les organisateurs font savoir que ces rencontres réuniront le Groupe régional africain avec la participation de représentants de 36 institutions financières membres du WSBI, issues de 22 pays africains, «mais aussi des responsables d’institutions bancaires et financières du monde entier». «Les sujets d’actualité seront abordés tels que l’autonomisation sociale et économique des femmes, le rôle de la fintech dans l’inclusion financière, l’impact des services bancaires sur le développement des TPME, ainsi que les enjeux liés à l’adaptation et à la résilience face aux changements climatiques, parmi d’autres thématiques importantes qui contribuent aux défis économiques du continent africain», a fait savoir la même source.

Cette co-organisation est ainsi voulue comme «un engagement envers la promotion de l’inclusion et l’éducation financière». D’autant qu’Al Barid Bank «contribue activement dans le soutien de différents programmes sociaux, ciblant notamment les femmes et la jeunesse marocaine».