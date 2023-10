RDC, Côte d’Ivoire, Tanzanie, l’OCP poursuit sa conquête du marché africain

La République Démocratique du Congo a organisé, le 4 et 5 octobre à Kinshasa, un forum sur les investissements dans les chaines de valeur agricoles. En marge de cet événement, l’OCP, via sa filiale OCP Africa, «a signé avec le gouvernement congolais deux accords stratégiques pour contribuer au développement agricole de la RDC», indique le mangement marocain.

Le premier entre OCP Africa et le ministère congolais de l’Agriculture «incarne l'engagement conjoint en faveur d'une agriculture durable et compétitive dans le pays». Le deuxième accord entre OCP Africa et la société publique minière Gecamines a pour objectif de «contribuer à la transformation de l'industrie minière congolaise et stimuler le secteur agricole», ajoute la même source.

En outre, l'OCP a présenté, le 2 octobre à Abidjan, son apport dans le développement du secteur agricole en Côte d’Ivoire. Le groupe est également présent dans d’autres pays africains, comme le Nigéria ou l’Ethiopie. La Tanzanie est également intéressée par la conclusion d'un accord avec l’OCP pour l’installation d’une usine d’engrais. Un projet abordé, en janvier dernier à Dakar, entre le PDG de l'Office chérifien des phosphates, Mostafa Terrab, et la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan.