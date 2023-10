MRE : Le CCME et l’Association des régions du Maroc (ARM) scellent un mémorandum

L’Association des régions du Maroc (ARM) et le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) ont signé, ce jeudi 5 octobre au siège du CCME, un mémorandum d’entente portant sur le renforcement de la contribution des Marocains du monde (MdM) au développement territorial. Le document a été signé par Mbarka Bouaida, présidente de l’ARM et Driss El Yazami, président du CCME, pour l’élaboration d’un agenda régional sur la mobilisation de la diaspora dans le développement des douze régions du pays, mais aussi la création d’un observatoire régional de MdM, selon un communiqué.

La même source indique que ce cadre porte tout autant sur l’inclusion de la composante MRE dans l’élaboration des Programmes de développement régional (PDR), en plus du renforcement des capacités, de l’élargissement de la participation citoyenne des MdM au sein des instances consultatives, ainsi que la relance de la coopération décentralisée sur les territoires.

Dans ce sens, le CCME et l’ARM rappellent que la signature de ce mémorandum et ses recommandations est le fruit du séminaire tenu conjointement par les deux instances, le 9 mars dernier à Rabat. Cette rencontre a connu la présence et la participation d’élus régionaux, d’associations de MRE, de chercheurs, d’institutionnels, de représentants du secteur privé et de la coopération étrangère (Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Pays-Bas).

La même source souligne que cette initiative s’inscrit aussi dans la suite au discours royal du 20 août 2022, mettant en exergue l’importance de la mobilisation des Marocains du monde dans le processus de développement de la mère patrie. Au vu de la nécessité de consolider l’édification d’un environnement territorial propice à cet effet, les régions sont notamment engagées dans plusieurs partenariats avec les organisation de MdM.

L’objectif central est ainsi de donner à cette dynamique un rôle de catalyseur, dans le cadre de la régionalisation avancée et dans la Stratégie nationale envers les Marocains du monde en cours d’élaboration, rappelle le communiqué, soulignant à ce titre l’accompagnement du CCME dans ce processus.