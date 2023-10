Innovation Week America 2023 : L’Université Mohammed V remporte 6 nouvelles médailles d’or

L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) à travers l’Ecole Mohammadia d’ingénieurs (EMI) vient d’honorer de nouveau le Maroc en remportant six médailles d’or et nominé pour le grand prix à la compétition internationale des inventeurs et innovation, Innovation Week America (IWA 2023) organisée en ligne récemment à San Francisco.

Dans un communiqué, l’UM5 de Rabat indique que ces distinctions, qui succèdent à d’autres médailles d’or récoltées à Las Vegas, ont été décernées au Ammor Hassan et son équipe des jeunes chercheurs et inventeurs de l’EMI-UM5 notamment à Qanoune Samiya, Er-reguig Zakaria, Baayer Jalal, Khadir Mouna et Harane Mahfoud Mohamed pour leurs projets innovants intitulés : Invention of a pioneering Moroccan scanner by radio frequency for the detection of breast cancer. Ces prix ont été également décernés pour l’invention Quadruple microstrip patch antenna design for 4G and 5G wireless communication and impacts on the human eye, relève la même source.

De même que pour les projets innovants : System with smart micro-cellular antenna to fight against cheating in exams; Design of an original miniaturized 4G antenna in microstrip technology for the new generation of mobile telephony minimizing the thermal effect of GSM on the human head ; Déphaseur séquentiel compact pour les communications spatiales et Detecting Interatrial Septal Aneurysm using Deep Learning.

Organisé online par OFEED le 30 septembre dernier avec le soutien de la Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA), cette compétition a connu la participation de 19 pays et régions notamment la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Canada, l’Égypte, la France, l’Indonésie, l’Iran, le Liban, la Malaisie, le Maroc, le Portugal, la Fédération de Russie, la Turquie et les Etats-Unis. Le nombre des nominés pour le Grand Prix IWA2023 s’élève à 52, selon l’UM5.

L’un des principaux objectifs de ce grand événement, qui attire les passionnés de technologie et des innovateurs du monde entier, est de promouvoir le travail des inventeurs participants, en mettant fortement l’accent sur l’amplification de leurs contributions révolutionnaires à un public mondial. Les inventeurs et les innovateurs au cœur de cet événement ont été sous les projecteurs pour dévoiler leurs réalisations pionnières à la communauté mondiale.