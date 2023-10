Histoire : En 1956, les Etats-Unis ont perdu deux bombes nucléaires au large des côtes du Maroc

Depuis 1950, les Etats-Unis d’Amérique ont perdu plusieurs armes nucléaires dont aucune trace n’a encore été retrouvée. Le pays de l’Oncle Sam compte ainsi 32 incidents nucléaires imprévisibles, entre lancements accidentels de bombe, explosions, vols ou pertes, comme en 1956 au Maroc. Le 10 mars de cette année-là, l’armée américaine a en effet perdu deux noyaux nucléaires au large des côtes du royaume, après le crash d’un bombardier B-47 en Méditerranée.

A cette époque-là, des médias ont indiqué que le bombardier était parti de la base aérienne de MacDill en Floride, en direction de celle de Ben Guérir au Maroc. L’avion a effectué avec succès le premier ravitaillement en vol, mais n’a pas réussi à établir le contact avec un avion-citerne pour la deuxième opération. Il a ainsi été déclaré perdu.

Le type d’armement n’a pas été révélé exactement, mais il est su que le B-47 transporte généralement la bombe nucléaire Mark 15, qui pèse 3,4 tonnes. Aucune trace de l’avion ni du noyau n’a cependant été retrouvé, tandis que peu d’éléments ont jusque-là été rendus publics au sujet de cet incident, que ce soit par l’aviation américaine ou par la partie marocaine, dans le temps.

Deux ans après cet incident, le Maroc a connu un accident plus grave, qui a été documenté de manière plus exhaustive. Le 31 janvier 1958, le feu s’est en effet déclaré dans un bombardier américain B-47 roulant sur la piste de la base militaire aérienne de la ville de Sidi Slimane.

Des incidents dont peu d’éléments sont rendus publics

En alerte au sol pour effectuer des manœuvres en situation réelle sur la piste, l’avion était interdit de décoller, vu la présence d’une bombe à hydrogène Mark 36 à bord. Après que l’un des pneus arrière a explosé, les flammes ont ravagé l’ensemble de l’engin, y compris la bombe, ce qui a nécessité l’évacuation immédiate de la base.

Des véhicules chargés de pilotes et de leurs familles se sont alors précipités vers l’extérieur du site, en direction du Sahara, craignant une catastrophe nucléaire. Le carnage s’est poursuivi pendant deux heures et demie et l’explosif brisant du Mark 36 a brûlé, sans détonation. La bombe à hydrogène et des parties du bombardier B-47 ont été fusionnées en une dalle pesant environ 8 000 livres. C’est à l’aide d’un marteau-piqueur que le matériau a finalement été brisé, puis mis dans des cargaisons et enterré à proximité de la piste.

Le dernier incident de perte d’arme nucléaire remonte à 1968, lorsque le sous-marin nucléaire américain USS Scorpion a coulé à environ 400 milles au sud-ouest des Açores, au milieu de l’océan Atlantique. En plus des 99 membres d’équipage, tous portés disparus également, le sous-marin transportait deux armes nucléaires destructrices. Depuis, aucun autre incident similaire n’a été officiellement signalé.

L’absence de signalement ne signifie pas pour autant que des faits de moindre gravité seraient survenus au-delà de cette date, d’autant que les faits ont souvent été entouré sdu plus grand secret, dans les pays en possession d’armes nucléaires.