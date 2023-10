Mondial 2030 : Les détails d’une édition spéciale centenaire de la Coupe du monde

Après consultation avec l’ensemble des confédérations et pour marquer le centenaire de la Coupe du monde, le conseil de la Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé, ce mercrei 4 octobre, avoir pris des décisions clés concernant la candidature et l’organisation du Mondial 2030, qui marquera les 100 ans de cette grand-messe du ballon rond. A l’issue d’une réunion tenue par vidéoconférence depuis son siège, l’instance a indiqué que cette édition «réunira trois continents et six pays», invitant ainsi «le monde entier à se joindre à la célébration».

A l’unanimité, le conseil de la FIFA a choisi le dossier Maroc - Espagne - Portugal comme candidature unique pour accueillir le Mondial 2030. «Après avoir pris en compte le contexte historique de la toute première Coupe du Monde de la FIFA, le Conseil de la FIFA a en outre convenu à l’unanimité d’organiser une cérémonie de célébration du centenaire unique dans la capitale de l’Uruguay, Montevideo, où la toute première Coupe du Monde de la FIFA a eu lieu en 1930», souligne l’instance, ajoutant que les trois premiers matchs du Mondial 2030 se joueront en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Les autres rencontres se tiendront au Maroc, en Espagne et au Portugal.

«Dans un monde divisé, la FIFA et le football s’unissent», a déclaré le président de l’instance, Gianni Infantino. En effet, le responsable a indiqué que le conseil de la FIFA, qui représente les instances footballistiques du monde entier, «a décidé à l’unanimité de célébrer de la manière la plus appropriée le centenaire de la Coupe du Monde».

«Le Conseil de la FIFA a également convenu à l’unanimité que la seule candidature à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 serait la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne», a ajouté le président de la Fédération, soulignant que deux continents, l’Afrique et l’Europe, seront ainsi «unis non seulement dans une célébration du football, mais aussi en assurant une cohésion sociale et culturelle unique». «Quel beau message de paix, de tolérance et d’inclusion», s’est félicité Infantino, cité par la FIFA.

«En 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique, trois continents – Afrique, Europe et Amérique du Sud – six pays – Argentine, Maroc, Paraguay, Portugal, Espagne et Uruguay – accueillant et unissant le monde tout en célébrant ensemble le beau jeu, le centenaire et la Coupe du Monde de la FIFA.» Gianni Infantino, président de la FIFA

Une candidature «sans précédent dans l’histoire du football»

Ce mercredi, un communiqué du cabinet royal a en effet fait savoir que le comité exécutif de la FIFA avait retenu à l’unanimité le dossier Maroc - Espagne - Portugal comme candidature unique, en vue de la tenue du Mondial 2030. Cette décision «salue et reconnaît la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations», a indiqué la même source. A cette occasion, le roi Mohammed VI a adressé ses félicitations à l’Espagne et au Portugal, «tout en réitérant l’engagement du Royaume du Maroc à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes».

Le 14 mars 2023, à l’occasion de la remise du Prix de l’excellence de la Confédération africaine de football (CAF) 2022 au roi Mohammed VI, la décision du Maroc de candidater avec l’Espagne et le Portugal a été confirmée. A cette occasion, le souverain a souligné que cette candidature «sans précédent dans l’histoire du football» serait celle de l’Afrique et de l’Europe, «entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen».

Rendant la candidature marocaine officielle dans le cadre du dossier tripartite avec ses deux voisins ibériques, le roi Mohammed VI a exprimé la volonté que ce projet soit celui du «rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens».