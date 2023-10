Agriculture : La production des dattes au Maroc augmenterait de 6,5% en 2023-2024

La production des dattes au Maroc atteindrait 115 000 tonnes au titre de la campagne agricole 2023-2024, soit une hausse de 6,5% par rapport à l’année précédente, selon les prévisions du ministère de tutelle. Cette évolution s’inscrit dans le cadre du développement de la filière phoenicicole, comme le prévoit le programme Génération green 2020-2030. Cette hausse, malgré les années de sécheresse qui accentuent le stress hydrique, s’explique notamment par «l’entrée en production des nouvelles plantations» dans la région de l’Oriental, indique un communiqué du département.

Par région, Drâa-Tafilalet reste le principal terrain phoenicicole, contribuant à la production nationale à hauteur de 79%, soit 91 000 tonnes. Souss-Massa, l’Oriental et Guelmim-Oued Noun totalisent 21% de la production (24 000 t). Cette performance, selon la même soucre, traduit la dynamique initiée par la signature du nouveau contrat programme du 4 mai 2023, portant sur la consolidation de cette filière au sein du secteur primaire, surtout dans les zones oasiennes où elle représente l’activité agricole principale.

Le budget de la mise en œuvre des actions du contrat programme, fixant les engagements de la Fédération interprofessionnelle nationale de la filière des dattes «Maroc Dattes» et de l’Etat, atteint près de 7,47 milliards de dirhams (MMDH) sur la période 2021-2030. 3,6 MMDH de cette valeur est une contribution de Maroc Dattes, tandis que 3,87 MMDH sont mobilisés par l’Etat. L’objectif est désormais de «poursuivre la réhabilitation de la palmeraie traditionnelle et l’extension des plantations» au-delà de cet espace, en plus de «l’amélioration de la productivité, l’extension des installations de stockage frigorifique, de conditionnement et de transformation, l’accroissement des exportations et la diversification des débouchés», ajoute la source.

D’ici 2030, les objectifs de cette feuille de route incluent «la plantation de 5 millions de plants dont 3 millions au niveau de la palmeraie traditionnelle ; l’extension de la superficie en dehors de la palmeraie traditionnelle de 14 000 hectares pour atteindre 21 000 hectares à travers la plantation de 2 millions de vitro plants ; l’amélioration de la production pour atteindre 300 000 tonnes ; l’amélioration du taux de conditionnement pour atteindre 50% contre 8% en 2020 ; l’amélioration du taux de transformation pour atteindre 10% contre 0,3% en 2020 ; la promotion des exportations pour atteindre 70 000 tonnes contre 3 600 tonnes en 2020».