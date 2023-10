CAN 2025 : «A aucun moment la CAF n’a voulu qu’un candidat se retire»

Le deuxième vice-président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmed Yahya, a commenté la désignation unanime du Maroc pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2025. Invité de l’émission Talents d’Afrique sur Canal+ Sport, lundi, il a commencé par affirmer que l’instance sportive continentale avait voulu «que tout le monde soit candidat», de manière à ce que le processus soit «démocratique». Au sujet des rapports selon lesquels le dossier du Maroc surpassait les autres candidats, Ahmed Yahya a reconnu que le pays avait bien des arguments favorables, tout comme les autres candidatures.

«Il y a effectivement une mission indépendante gérée par des experts (les cabinets d’études), qui ont donné une notation des rapports au comité exécutif», a-t-il souligné. «Je sais que le Maroc avait un bon dossier. Mais les autres aussi étaient des bons candidats. Après, ce sont eux qui ont décidé de se retirer. A aucun moment la CAF n’a voulu qu’un candidat se retire», a insisté le responsable.

#TDA ? - Ahmed Yahya ? : "La CAF a voulu que tout le monde soit candidat. Cela s'est fait de manière démocratique"



? Le deuxième vice-président de la CAF revient sur la désignation toute récente du Maroc ?? pour l'organisation de la CAN 2025 pic.twitter.com/rbOzxgJzsj — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 2, 2023

A la question de connaître la position de la CAF sur ces désistements, le deuxième vice-président a abordé surtout les dispositions du Maroc à accueillir la prochaine CAN qu’il lui a été attribué d’organiser. «Je n’irais pas jusqu’à dire que [la CAF] a regretté [les retraits], ce sont des décisions souveraines. Chaque candidat était libre de prendre sa décision qui va avec ses intérêts, mais on s’est retrouvé avec un bon candidat, effectivement, et un pays qui est prêt aujourd’hui pour organiser cette CAN. Ce sera une belle CAN 2025», a affirmé Ahmed Yahya.

Le 27 septembre dernier, le Maroc a été désigné pays hôte de la CAN 2025, à l’issue du vote unanime des membres du Comité exécutif de la CAF, réunis au Caire (Egypte). Cette réunion s’est tenue en présence du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, membre du Comité exécutif.