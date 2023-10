Après les menaces, le Polisario alerte sur un «offensive» des FAR

Le Polisario alerte sur un «plan» des Forces armées royales (FAR) visant à attaquer des positions situées à l’Est du Mur des Sables. Suite à une réunion urgente des membres de la direction militaire du Front, l’alerte générale a été sonnée. Des articles ont mis en garde contre une «imminente attaque de l’occupant ciblant le territoire libéré de Mijek».

Il y a quelques semaines, le Polisario avait adopté un ton menaçant envers le Maroc. «Tout le territoire du Sahara occidental dans son espace aérien, terrestre et maritime est désormais une zone de guerre», indiquait le Front dans un communiqué. «Bien que le Maroc continue d’observer le silence sur les pertes causées par les bombardements des forces sahraouies, il ne peut plus continuer à cacher que la guerre s'étend à l'intérieur du Maroc et fait des victimes», ajoutait la même source.

Ce changement de ton du Front coïncide avec l’examen par le Conseil de sécurité de la question du Sahara occidental et le début des travaux de la 4e Commission de l'ONU.