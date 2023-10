Sahara : L’Algérie envoie des députés pour aider le Polisario à la 4e Commission de l’ONU

L’Algérie a envoyé une forte délégation à New York pour venir en renfort au Polisario à la 4e Commission des Nations unies, dont les travaux ont commencé ce lundi et se poursuivront jusqu’au 10 octobre. La mission algérienne comprend également des membres de l’ «Association de solidarité avec le peuple sahraoui».

Les pétitionnaires algériens ont pour mission de «plaider l'organisation efficace et rapide d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui», indique la partie algérienne dans un communiqué relayé par l’agence de presse du Polisario. Avant de s’envoler à New York, les représentants algériens et du Polisario ont bénéficié, à Alger, d’une session de formation pour parler d'une seule voix. Ils ont été reçus par la ministre algérienne chargée des Relations avec le Parlement, Besma Azouar.

De son côté, le Maroc a fait appel à 15 Sahraouis, dont d’anciens membres du Polisario, ayant regagné le royaume, comme Fadel Breika et Bahi Larbi Ennass, afin de défendre ses positions à l'ONU. Des profils qui connaissent parfaitement les conditions politiques et humaines dans les camps de Tindouf. Des parlementaires et des acteurs associatifs originaires de la province complètent la délégation marocaine.