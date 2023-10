Séisme au Maroc : La Bibliothèque nationale du royaume distribue 7 000 livres aux enfants

En coordination avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité et la Fondation des œuvres sociales et culturelles de la BNRM, la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc (BNRM) caravane solidaire pour la distribution de plus de 7 000 livres scolaires et contes aux enfants des familles sinistrées.

Cette caravane solidaire s'inscrit dans le cadre des initiatives humanitaires lancées par le goi Mohammed VI, indique un communiqué de la BNRM. La même source précise que cette initiative bénéficiera, dans sa première phase, à plus d'un millier d'enfants de ces zones sinistrées.