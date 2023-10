Maroc-UE : La CJUE examinera la plainte de la Confédération paysanne, fin octobre

La Cour de Justice de l’Union Européenne examinera, le 24 octobre, la plainte déposée par la Confédération paysanne française contre le gouvernement français pour avoir autorisé l’entrée dans l'hexagone de produits agricoles originaires du Sahara occidental.

Le recours à la CJUE de l’organisation professionnelle, connue pour être proche du Polisario, était prévisible, notamment après l’arrêt du 9 juin 2022 du Conseil d’Etat français. L’instance avait alors décidé de sursoir sa décision sur la requête présentée par la Confédération paysanne. Cette dernière réclame l'interdiction de l'entrée de produits du Sahara jusqu'à ce que la CJUE apporte des réponses sur certaines questions portant essentiellement sur la loi sur l’étiquetage de denrées alimentaires en France.

La Confédération s'est illustrée par son opposition aux accords commerciaux entre le Maroc et l’UE, intégrant le Sahara. Après avoir esté en justice la Société Idyl, opérant dans la province, le syndicat agricole s’est adressé, en 2020, aux ministères de l'Agriculture, de l'Economie, et des Comptes publics, pour exiger l'étiquetage des produits importés comme étant issus du Sahara occidental et non du Maroc.

La même année, la Confédération est revenue à la charge en demandant au Conseil d’Etat d’annuler l’entrer en France de produits du Sahara, arguant que le verdict de la CJUE du 21 décembre 2016, avait souligné que «les accords d'association et de libéralisation conclus entre l'UE et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental».

L’examen de cette plainte coïncidera avec l’examen du recours portant annulation de l’arrêt de la CJUE du 29 septembre 2021 en faveur du Polisario.