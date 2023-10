Archéologie : Les dinosaures ont-ils vécu dans le Haut Atlas durant le Jurassique ?

Une équipe de chercheurs des universités Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès au Maroc, John Morris de Liverpool et de Birmingham en Angleterre ont récemment découvert les traces de dinosaures ayant vécu durant le jurassique moyen à supérieur (entre 145 et 165 millions d’années), dans trois sites au niveau de la commune rurale d’Outerbat dans la province de Midelt, à une trentaine de kilomètres d’Imilchil. Cette zone étant «connue pour son paléoenvironnement favorable à la préservation des traces de diverses ichnofaunes tétrapodes formant un ichnoassemblage dominé par les dinosaures», la trouvaille permettra de renseigner davantage sur la richesse et la diversité des dinosaures qui ont existé au Maroc et dans toute l’Afrique du Nord, selon les scientifiques.

Dans une étude parue dans la revue scientifique Royal Society for Open Science et analysant les résultats de leur découverte, les chercheurs soulignent d’ailleurs que les fossiles corporels de dinosaures «sont inconnus du Jurassique moyen à supérieur de la région d’Imilchil et sont rares dans toute l’Afrique du Nord». «Les traces et les pistes trouvées récemment ont été préservées dans des dépôts fluviaux à différents niveaux d’Isli (Bathonien inférieur – Jurassique supérieur) et contiennent des empreintes de sauropodes, de théropodes et d’ornithopodes, ainsi que des traces qui pourraient représenter un théropode non aviaire ressemblant à un oiseau», décrivent les chercheurs. Ces nouveaux sites s’ajoutent ainsi aux lieux déjà enregistrés dans le Haut Atlas et l’Afrique du Nord comme étant «considérablement riches» en données exploitables.

A ce jour, seuls quatre genres et sous-genres datés de cette période ont été décrits, entre sauropodomorphes et thyréophores. Dans d’autres pays de la région, plusieurs autres fossiles de corps de dinosaures du jurassique moyen, principalement des sauropodes, ont été découverts. «Les traces décrites ici et précédemment dans le Haut Atlas central indiquent que les écosystèmes du jurassique moyen à supérieur au Maroc étaient beaucoup plus diversifiés que ne l’indiquent les archives fossiles», souligne l’étude.

De nouvelles pistes à analyser

Les empreintes de pas laissées par différents types de dinosaures s’étendent, sur le premier site, sur environ 61 mètres de long incluant 18 traces. Six auraient été laissées par des sauropodes, 11 par des théropodes et une par un ornithopode. Sur un peu plus de neuf mètres de long, une deuxième zone présente deux traces laissées par des théropodes adultes et plusieurs théropodes. Le troisième site mesure environ cinq mètres de long et contient une variété d’empreintes de théropodes ressemblant à des oiseaux. Malgré les nombreuses empreintes trouvées, les chercheurs n’ont pas encore pu relier celles-ci à des fossiles de la région. Pour cause, les travaux de terrain réalisés jusqu’à présent «n’ont pas révélé la présence d’un ossement, ce qui rend difficile de faire le lien avec une espèce spécifique».

Les dinosaures ayant laissé ces empreintes sont de grands sauropodes, des théropodes de petite et moyenne taille et des ornithopodes de taille moyenne. «La découverte de ces trois sites complète les autres déjà connues sur place. En plus de révéler la diversité des dinosaures, ces éléments révèlent également des informations sur l’interaction entre le comportement des dinosaures et le substrat», ajoute la même source. En l’espèce, des fouilles supplémentaires pourraient laisser les archéologies espérer la découverte d’ossements, dans les années à venir, d’autant que ces trouvailles suggèrent que de nombreux sous-genre de dinosaures ont bien existé au Maroc, mais qu’ils restent encore inconnus des scientifiques.

En août dernier, un groupe de paléontologues a annoncé avoir découvert des fossiles d’espèces de dinosaures «cousins primitifs» du t-rex, dans la région élargie de Casablanca. Ils seraient issus de la famille des abélisauridés et datés de la fin du Crétacé, qui se situe entre −145,0 et −66,0 Ma. Publiée dans la revue Cretaceous Research, l’étude à ce sujet indique aussi que cette trouvaille renseigne davantage sur la richesse de la faune et de la flore dans cette région, y compris sur la diversité des dinosaures, juste avant leur extinction massive après qu’un astéroïde a frappé la Terre sur la péninsule du Yucatan (Mexique), il y a 66 millions d’années. La découverte qui s’y ajoute permettra certainement d’ouvrir la voie vers de nouvelles hypothèses sur le schéma de vie et d’extinction de certaines espèces, dont la présence a été moins documentées dans la région.