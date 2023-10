Assemblées annuelles FMI - Banque mondiale : 14 000 participants et 189 délégations attendues à Marrakech

Sur une superficie totale de 54 hectares, un campus de 23 hectares a été aménagé, incluant une salle plénière, pouvant accueillir jusqu’à 4 000 personnes, pour les assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, du 9 au 15 octobre 2023 à Marrakech. Ce rendez-vous marque ainsi son premier retour en terre africaine, après 50 ans.

Les 189 délégations officielles attendues au Maroc sont conduites par les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales, pour débattre des enjeux économiques mondiaux, des défis du développement et des politiques de financement dans un contexte de ralentissement exacerbé par une montée des tensions géopolitiques.

Pour la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, le maintien de cette rencontre malgré la survenue du séisme, le 8 septembre dernier et qui a fait près de 3 000 morts, témoigne de la confiance dont bénéficie le Maroc auprès de ces deux institutions, notamment dans le sillage de la gestion efficace, efficiente et urgente des effets du sinistre, conformément aux instructions royales. Pour la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, il s’agit d’un message de solidarité avec le pays et avec tous les Etats confrontés à des chocs.

Dans ce sens, la ministre a affirmé que Marrakech était bien prête à accueillir cet évènement, lors d’un entretien à Washington avec le président de la BM, Ajay Banga, et la directrice générale du FMI.

Ce rendez-vous constitue également une occasion pour le Maroc de partager son expérience dans différents domaines avec le reste du monde et montrer à la communauté internationale tout le travail accompli pour la transformation de l’économie marocaine et son développement à tous les niveaux.

Selon la DG du FMI, l’Afrique sera l’un des principaux focus au côté de la relance de l’économie mondiale, mettant l’accent sur les enjeux pour les pays africains, en termes notamment de connectivité physique entre les pays, d’élimination des barrières commerciales et non commerciales et de mise en place d’une monnaie numérique.

Ce conclave servira d’occasion pour la communauté internationale de discuter de certains défis qui concernent l’Afrique comme l’inclusion des jeunes, la dette à laquelle sont confrontés de nombreux pays du continent ou encore le changement climatique, mais aussi les opportunités qui s’offrent en Afrique.

Au programme de cette manifestation planétaire, sont prévus des side-events pour discuter de plusieurs sujets relatifs notamment à la crise énergétique, aux défis climatiques, à la migration, à la coopération internationale, à la relance post-Covid et à la fragmentation politique et économique au niveau mondial.

Selon les organisateurs, ces réunions annuelles seront articulées cette année autour de six thématiques principales que sont l’inclusion financière et digitale, le développement durable, les réformes des institutions financières internationales, l’entrepreneuriat et l’innovation, les filets sociaux et la tolérance et le vivre-ensemble.