Maroc : L’Hôpital d’enfants de Rabat se dote d’une nouvelle salle de musique

La Fondation Dr. Abderrahmane Fennich a inauguré dimanche une nouvelle salle de musique au Service d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de l’Hôpital d’enfants relevant du Centre hospitalier universitaire Ibn Sina (CHU) de Rabat. Cette cérémonie d’inauguration, qui s’est déroulée en présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, de la présidente de la Fondation Dr. Abderrahmane Fennich, Naila Fennich et du directeur du CHUIS de Rabat, Raouf Mouhcine, s’inscrit dans le cadre du programme «La musique s’installe à l’hôpital» qui a pour objet l’initiation et l’épanouissement artistique des enfants pris en charge au sein de l’Hôpital d’enfants de Rabat.

Cette initiative permet non seulement de dessiner des sourires sur les visages des enfants malades mais elle a aussi un impact positif sur leur santé mentale, a souligné Bensaïd, faisant part de la volonté du ministère d’accompagner le lancement de ce genre d’initiatives dans d’autres hôpitaux du Maroc.

Pour sa part, la présidente de la Fondation Dr. Abderrahmane Fennich a indiqué que le projet porté par la Fondation, soutenu par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et «accueilli à bras ouverts par le CHUIS», vise la réalisation de deux objectifs, à savoir faire oublier la maladie aux enfants et leur dispenser un accompagnement pédagogique.

Dans ce sens, plus de 200 ateliers ont été animés et plus de 300 heures de cours pédagogiques ont été dispensés au profit d’enfants hospitalisés, a expliqué Fennich, ajoutant que les enfants qui se sont démarqués durant ces ateliers ont été inscrits au Conservatoire national de musique pour qu’ils puissent avoir un diplôme à l’avenir.

De son côté, le directeur du CHUIS de Rabat s’est dit «très honoré» de soutenir cette importante initiative qui peut être considérée comme thérapeutique pour les enfants malades, souhaitant qu’elle soit étendue aux hôpitaux d’autres villes.

Cet évènement a été marqué par une audition de musique qui a mis en lumière les réalisations des jeunes talents participant au programme La musique s’installe à l’hôpital depuis janvier 2022. Encadrés par des professionnels dévoués, les jeunes musiciens en herbe ont eu l’opportunité de présenter le travail accompli devant plusieurs personnalités éminentes.

Lancé en décembre 2021 par la Fondation en partenariat avec le CHU Ibn Sina et soutenu par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, le projet La musique s’installe à l’hôpital a fait bénéficier une centaine d’enfants hospitalisés de séances de musique ludique en plus d’ateliers ponctuels de musicothérapie et de contes accompagnés de musique.

Né en 1944 et décédé en 1989, Dr. Abderrahmane Fennich était un médecin, musicologue et mécène qui a consacré sa courte vie à promouvoir les sciences, l’art et la culture pour tous, en léguant un patrimoine artistique et culturel conséquent.

La Fondation Dr. Abderrahmane Fennich s’assigne pour objectifs de sauvegarder et transmettre le patrimoine artistique et culturel du défunt et de perpétuer son engagement citoyen à rendre l’art et la culture accessibles à tous.