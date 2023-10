Ligue des champions : L’AS FAR éliminée après sa défaite à domicile face à l’Etoile du Sahel

L’AS FAR a été éliminée de la Ligue des champions d’Afrique de football, après sa défaite face au club tunisien de l’Etoile sportive du Sahel (ESS) sur le score de 1 but à 2, samedi soir au grand stade de Marrakech, en match retour du 2è tour préliminaire.

Les Tunisiens se sont imposés grâce à des buts de Ghofran Nouali (20è) et Raki Aouani (64è), alors que Amine Zouhzouh a inscrit l’unique but de l’AS FAR (90è+4).

Le club militaire a évolué la majeure partie de cette rencontre à dix, après l’expulsion en première période de Zouhayr Marour (18è).

Lors du match aller, l’ES Sahel l’avait emporté 1 but à 0.