Ligue des champions : Le WAC bat le Hafia FC et se qualifie pour la phase de groupes

Le Wydad de Casablanca s’est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique de football, après sa large victoire à domicile face au club guinéen du Hafia FC par 3 buts à 0, samedi soir au complexe sportif Mohammed V, en match retour du deuxième tour préliminaire.

Les Casablancais l’ont emporté grâce à des buts marqués par Yahya Attiyat-Allah (8è), Hamdou El Houni (24è) et Ayoub El Amloud (57è). Le joueur du Hafia FC, Alhassane camara, a écopé d’un carton rouge à la 75è minute.

Lors du match aller, les deux clubs avaient fait match nul, 1 but partout. L’autre représentant marocain dans cette compétition, l’AS FAR, a été éliminé par l’Etoile du Sahel de Tunisie, qui s’est imposée (1-2), plus tôt à Marrakech.

A l’aller, les Tunisiens avaient pris le meilleur sur l’AS FAR par 1 but à 0.