Le Polisario préoccupé par le déploiement de drones chinois Wing Loong-2 au Sahara

Les Forces armées royales (FAR) ont déployé des drones chinois Wing Loong-2. «Un drone de reconnaissance et d'attaque Wing Loong-2 appartenant à l'armée de l'air marocaine opère efficacement dans l'espace aérien au-dessus de la ville de Laayoune (Sahara occidental). Les drones ont été livrés aux Marocains depuis la Chine en octobre 2022», s’est félicité ce dimanche 30 septembre une agence de presse gouvernementale chinoise. L'information a été accompagnée d'une photo du drone.

La présence de ces avions sans pilote dans la capitale de la province, préoccupe particulièrement le Polisario. En témoigne le traitement médiatique réservé à ce déploiement. Pour rappel, des membres de l’armée de l’air du Maroc ont terminé, en juin dernier, les 7 mois de formation en Chine pour se familiariser avec ces drones. La formation a eu lieu après que le royaume ait acquis ces avions sans pilote, conçus et fabriqués par l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Le Maroc possédait déjà quatre appareils de l’ancien modèle, Wing Loong l, offerts par les Emirats arabes unis.



Le drone Wing Loong 2 se distingue par sa capacité à transporter jusqu'à 480 kilos de bombes et 12 missiles à guidage laser. Le système bénéficie d'une autonomie de 20 heures et peut atteindre une vitesse maximale de 379 km/h. Sa portée opérationnelle est de 1 500 kilomètres et il est équipé d'un système de communication par satellite.

L’Algérie a également reçu, en juillet dernier, des avions sans pilote de type Wing Loong II.