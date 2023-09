Marrakech : Aziz Akhannouch s’entretient avec le directeur d’Africa CDC

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch s’est entretenu, vendredi à Marrakech, avec le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), Jean Kaseya. Lors de cette entrevue tenue en marge de la deuxième conférence africaine sur la réduction des risques de santé, clôturée ce vendredi 29 septembre en fin de journée, les deux responsables ont salué l’engagement du Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI en faveur du transfert de l’expérience et des capacités du royaume dans le domaine de la santé au profit des pays du continent africain.

Cette rencontre marquée par la présence également du ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, a été l’occasion pour les deux parties de mettre en avant les efforts inlassables déployés par le royaume à la faveur de l’unification des efforts du continent africain en vue de faire face aux multiples dangers et risques liés à la santé.

Akhannouch a, à cette occasion, mis l’accent sur la réforme en profondeur dont fait l’objet le secteur de la santé actuellement au Maroc et ce, en application des hautes instructions royales. Et de poursuivre que ce chantier de réforme est de nature à permettre la mise en place d’un système de santé fort, basé sur des institutions stratégiques aptes à faire face aux défis actuels et ceux à venir, avec davantage d’efficacité et de résilience.

Akhannouch a par ailleurs indiqué que la lutte menée par le Maroc contre la Covid-19 avait permis au système de santé national d’acquérir l’immunité requise pour faire face aux crises sanitaires et consolider la politique vaccinale au Maroc comme en Afrique.