Le FMI a acté le prêt de 1,3 milliard de dollars au Maroc

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, jeudi, un financement de 1,3 milliard de dollars en faveur du Maroc au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Ce financement «soutiendra la transition du Maroc vers une économie plus verte et contribuera à renforcer sa préparation et sa résilience face aux catastrophes naturelles, notamment celles liées au changement climatique», indique l’institution financière internationale dans un communiqué.

Il aidera également à renforcer la résilience du Maroc face au changement climatique et à saisir les opportunités de la décarbonation, ajoute le communiqué. Selon l’institution financière basée à Washington, ce financement sur 18 mois permettrait en outre de renforcer la préparation des autorités marocaines face aux désastres naturels et promouvoir le financement du développement durable.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, avait indiqué que l’institution internationale a conclu avec le Maroc un accord au niveau des experts pour fournir ce financement à long terme destiné à consolider la résilience du pays pour atténuer l’impact du changement climatique.

Le changement climatique fait partie des défis majeurs qui se posent à la communauté internationale, a souligné Georgieva.