CAN 2025 : Comment le Maroc a surclassé l’Algérie, la Zambie, le Nigéria sur chaque critère

Le Maroc a remporté brillamment la course à l’organisation de la CAN 2025. Sur les vingt-quatre membres du Comité exécutif de la Confédération africaine de football, vingt-deux ont appuyé, mercredi 27 septembre au Caire, la candidature du royaume alors que deux n’ont pas assisté à la réunion.

Une adhésion qui n’était pas la conséquence du «jeu de coulisse» ou du «retrait des candidats», comme ont avancé des médias algériens, mais le résultat logique d’une évaluation technique de toutes les demandes pour l’accueil de la CAN 2025, déposées par le Maroc, l’Algérie, la Zambie et le Nigéria-Bénin. Pour rappel, la CAF avait désigné un cabinet d’avocats allemand pour effectuer des inspections dans les cinq pays.

Le royaume est sorti grand vainqueur de la bataille des critères établis de la CAF. Sur «vision, concept et héritage», le Maroc a remporté la note de 98 sur 100, l’Algérie : 65, la Zambie : 38 et Nigéria-Benin : 28. Sur le critère «sûreté, sécurité et service», le Maroc a occupé la pole position avec une note de 83, l’Algérie : 71, la Zambie : 72 et Nigéria-Benin : 36.

Même constat pour le critère des stades où le Maroc a obtenu la note de 88, l’Algérie : 78, la Zambie : 42, et Nigéria-Bénin : 62. Au niveau d'«infrastructures d’hébergement et d’entrainement», le Maroc a eu la note de 94, l’Algérie : 75, la Zambie : 76 et le Nigéria-Bénin : 51.

Rabat est arrivée également première sur les critères : «infrastructures nationales», «promotion de l’événement», «aspects organisationnels et financier» et «aspects juridiques», avec respectivement les notes de : 75, 92, 63 et 99.

La candidature du Maroc a eu la note finale de 85/100, l'Algérie : 72, la Zambie : 49 et Nigéria-Bénin : 46.