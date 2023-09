Maroc - Israël : Un mémorandum d’entente scellé dans le domaine de l’aquaponie

Un mémorandum d’entente portant sur la mise en place d’un projet agricole technologique dans le domaine de l’aquaponie a été signé, ce jeudi à Marrakech, entre le Maroc et Israël. Paraphé par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, Mohammed Sadiki et son homologue israélien, Avraham Moshe Dichter, ce cadre prévoit aussi la planification et l’établissement d’un centre d’études agricoles.

Dans une déclaration à la presse, Dichter a indiqué que ce MoU visait à consolider le partage des connaissances et expériences dans le domaine de l’agriculture, de la culture du blé et de l’eau. «C’est un grand pas en avant pour les deux pays», s’est-il félicité, se disant convaincu de voir, d’ici quelques années, les deux pays obtenir de très bons résultats en termes de sécurité alimentaire.

Dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays, Sadiki et Dichter ont eu des entretiens en marge de la deuxième Conférence africaine sur la réduction des risques en santé qui se poursuit jusqu’au 29 septembre, axés notamment sur les perspectives de renforcement de la coopération dans les secteurs agricole et halieutique.