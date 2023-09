Maroc : La cause palestinienne est une priorité nationale, affirme Omar Hilale

Lors du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, l'ambassadeur permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hilale, a réaffirmé l'engagement ferme du Maroc envers la cause palestinienne, soulignant qu'elle est une priorité nationale et une constante de la politique étrangère du royaume.

Wans son discours au nom du Maroc, Omar Hilale a rappelé que le roi Mohammed VI, mrésident du Comité Al-Qods de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), a clairement exprimé l'importance que le Maroc accorde à la question palestinienne.



«Avec une détermination sans faille, nous réaffirmons la position inébranlable du Maroc en faveur de la juste cause palestinienne et des droits légitimes du peuple palestinien frère, notamment le droit à l'établissement d'un Etat indépendant avec Al-Qods orientale comme capitale, garantissant ainsi sécurité et stabilité à toute la région», a-t-il déclaré.



L'ambassadeur a également souligné le rejet par le Maroc de toute mesure unilatérale qui remettrait en question le statut légal et historique d'Al-Qods Acharif. Le Maroc soutient pleinement l'Autorité nationale palestinienne sous la direction du Président Mahmoud Abbas et ses efforts visant à protéger les droits légitimes du peuple palestinien en vue de l'établissement d'un Etat indépendant avec Al-Qods-Est comme capitale, conformément à la solution à deux Etats internationalement reconnue avec les frontières de 1967, tout en respectant les principes du droit international et les résolutions pertinentes.



En outre, le Maroc a appelé à la désescalade et à la prévention de la violence dans la région du Moyen-Orient, dans le but de favoriser la relance du processus de paix, a souligné Omar Hilale.