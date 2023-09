Dakhla : Malgré les plaintes du Polisario, l’usine de dessalement et le parc éolien avancent

Les chantiers de construction d’une usine de dessalement d’eau de mer et d’un parc éolien à Dakhla avancent à grands pas au grand dam du Polisario et de ses soutiens. L’ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW) est préoccupée par l’arrivée au port de Laayoune, le 25 et 27 septembre du premier lot d'éoliennes, produites par la société chinoise Envision Energy. La cargaison a effectué une escale, quelques jours plus tôt, à Tenerife aux Iles Canaries.

Pour rappel, le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, avait présidé en juin 2022 la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente et des accords de partenariat public privé pour la mise en place d’une usine de dessalement d’eau de mer et d’un parc éolien à Dakhla.

La station de dessalement aura une capacité de production quotidienne de 90.000 à 100.000 m³ d'eau, afin d’irriguer 5000 hectares de terres agricoles. L’usine sera alimentée en énergie par un parc éolien d’une capacité optimale de 40 mégawatts (MW), indiquait alors un communiqué de la présidence de l’exécutif.

La réalisation du projet a été confiée au groupe français Engie et la société marocaine Nareva. L’ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW) avait tenté, au moins à trois reprises, de persuader en vain la partie française de renoncer à sa participation au chantier.