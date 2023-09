La deuxième Conférence africaine sur la réduction des risques en santé s’ouvre à Marrakech

La deuxième conférence africaine sur la réduction des risques en santé sous le thème «Santé en Afrique : Eau, environnement et sécurité alimentaire» a démarré, ce mercredi à Marrakech, pour durer jusqu’au au 29 septembre 2023. Cette rencontre met en avant «la réalité des systèmes de santé et de sécurité alimentaire en Afrique», de manière à «développer un cadre africain commun basé sur les expériences des pays et les avis des experts» de la santé publique, tout en discutant «les mesures efficaces pour prévenir et atténuer les effets des crises sanitaires sur les plans humanitaire, social, politique et économique», ont fait savoir les organisateurs.

Sous le haut patronage royal, les ministères de la Santé et de la protection sociale, de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en partenariat avec l’association African Global Health renouvellent ainsi l’occasion d’évaluer la mise en œuvre des recommandations de la première édition de cet évènement, pour «sortir avec de nouvelles recommandations qui devraient permettre aux décideurs de faire des choix stratégiques lors de l’élaboration des politiques et des systèmes de santé à travers l’identification des meilleures pratiques en matière de gouvernance, de financement et de durabilité financière des secteurs concernés».

L’objectif de ces trois jours est de proposer des pistes pour «réduire les risques sanitaires, renforcer la sécurité alimentaire et préserver les écosystèmes, en raison de leur impact direct sur la santé publique et sur la qualité de vie des populations». Cet évènement est marqué par la participation de ministres, d’ambassadeurs, d’experts, de scientifiques et de responsables politiques de divers pays d’Afrique et d’ailleurs, totalisant 80 Etats représentés.

Des représentants d’organismes non gouvernementaux participent également à cet évènement, qui se veut un cadre propice à l’échange des bonnes pratiques en termes de réduction des risques sanitaires, à travers le prisme des défis liés à l’eau, à l’environnement, et à leurs conséquences sur la sécurité alimentaire et sanitaire en Afrique.

Cette deuxième conférence intervient ainsi dans la dynamique de «la mise en œuvre de la réforme du système national de santé et de généralisation de la protection sociale visant à garantir un accès équitable à des services de santé durables et de qualité pour tous les citoyens», indique un communiqué des organisateurs.

Cette rencontre s’inscrit également «dans un contexte mondial marqué par l’aggravation des crises sanitaires et des épidémies, des changements climatiques, de la pénurie d’eau et de la sécurité alimentaire, qui ont un impact direct sur les systèmes de santé et sur les chaînes de valeur agricoles et logistiques».