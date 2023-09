Sahara : A l’ONU, Omar Hilale répond au président algérien

En l’absence du chef de l’exécutif, l’ambassadeur Omar Hilale a présenté, hier soir à New York, le discours du Maroc à la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Le diplomate a saisi cette tribune pour répondre à l’intervention du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, sur la question du Sahara, affirmant que l’initiative marocaine d’autonomie, dans le cadre de l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du royaume, est la «seule et unique» solution au différend régional. Une position que le roi Mohammed VI avait déjà exprimé, en novembre 2022, au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.



Hilale a souligné que le plan marocain d’autonomie au Sahara occidental bénéficie «du soutien de plus de 100 pays» et «30 Etats et organisations régionales ont inauguré des consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, réaffirmant ainsi leur soutien total à la marocanité du Sahara».

Le représentant permanent du royaume à l’ONU a réaffirmé l’appui du Maroc «aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara, Staffan de Mistura visant à relancer le processus des tables rondes sous le même format et avec les mêmes participants en particulier l’Algérie, la partie principale au conflit, et ce conformément à la résolution 2654 du Conseil de sécurité» du 27 octobre 2022. Un format que l’Algérie rejette, plaidant pour des négociations directes entre le Maroc et le Polisario.

Omar Hilale martelé que la solution à la question du Sahara occidental «ne peut être que politique, réaliste et pragmatique basée sur le compromis». Il a souligné que Maroc «fait de nouveau part de sa profonde préoccupation quant à la situation humanitaire catastrophique dans les camps de Tindouf, où le pays hôte, l’Algérie, a cédé ses pouvoirs, de manière illégale, à une milice séparatiste armée aux liens avérés et confirmés avec des réseaux terroristes et criminels».

L’ambassadeur a réitéré l’appel du royaume aux autorités algériennes d’autoriser les services de l’ONU à opérer un recensement de la population des camps de Tindouf, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, et ce depuis 2011.

Pour rappel, dans son discours du 20 septembre à la 78e session de l’Assemblée général de l’ONU, le président algérien a appelé à l’organisation d’un référendum» au Sahara occidental.