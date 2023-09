CAN 2025-2027 : L’Algérie se retire officiellement

Comme prévu, l’Algérie a officiellement retiré ses candidatures à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 et 2027. Une annonce faite, ce mardi, par le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi. «L’Algérie retire officiellement sa candidature pour accueillir les Coupes d’Afrique des nations en 2025 et 2027», a-t-il précisé dans des déclarations à la presse de son pays, mais sans pour autant aborder les motifs de ce retrait.

L’annonce de cette décision intervient au lendemain de la réunion, tenue hier à Alger, entre le président Abdelmadjid Tebboune et le président de la FAF. Des médias algériens ont déjà affirmé que l’Algérie avait décliné l’invitation de la CAF de prendre part à la réunion, du mercredi 27 septembre au Caire, consacrée à l’annonce des deux pays qui accueilleront les éditions de 2025 et 2027 de la CAN. Le Maroc et le Sénégal sont mieux placés pour remporter les deux courses.

Par ce retrait, l’Algérie évite de se soumettre au vote des membres de la Confédération africaine de football. Pour rappel, l’Algérie a subi, le 13 juillet à Abidjan, un revers lors de la session de l’assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF). Son candidat, Djahid Zefizef, ex-président de la Fédération algérienne de football (FAF), n’a pu accéder au Comité exécutif de la CAF (Comex). Il a perdu face au libyen, Abdelhakim Shelmani, soutenu par le Maroc. La candidature de l’Algérie n’a recueilli que 15 voix contre 38 pour la Libye, qui rempile pour un second mandat 2023-2027. Une défaite qui a précipité la chute de Zefizef de la tête de la FAF.