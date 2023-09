«Guerre au Sahara» : Le Polisario lance une nouvelle fanfaronnade

Le Polisario annonce multiplier l’envoi de troupes en direction du Mur des Sables pour attaquer des positions tenues par les Forces armées royales (FAR), rapporte l’agence de presse du Front (SPS). Une annonce qui intervient à quelques jours de la présentation d'un nouveau rapport du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, sur la situation au Sahara occidental.

En août dernier, le Front avait menacé le Maroc d’une «guerre totale». «Tout le territoire du Sahara occidental dans son espace aérien, terrestre et maritime est désormais une zone de guerre», avait indiqué le mouvement de Brahim Ghali. Mais depuis, aucun signe de cette «guerre totale» n’a été constaté sur le terrain par les Nations unies.

Pour rappel, en novembre 2021, le Polisario avait déjà menacé d’«attaquer plus profondément dans le territoire occupé par le Maroc». «Les entreprises et les consulats, les compagnies aériennes et d’autres secteurs sont tous des cibles potentielles», avait déclaré Mohamed El Ouali Akeik, le chef des milices armées du Front.