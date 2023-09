Apres le FMI et la Banque mondiale, l’Institut de la finance internationale confirme son conclave à Marrakech

Après la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) qui maintiennent leurs assemblées annuelles comme prévu au Maroc, au tour de l’Institut de la finance internationale (IFI) de confirmer la tenue de sa réunion annuelle à Marrakech, du 12 au 14 octobre 2023.

«Nos pensées vont aux victimes et aux familles touchées par le tremblement de terre dévastateur au Maroc. Le FMI et la Banque mondiale ont annoncé qu’après avoir évalué la situation sur le terrain à Marrakech, ils procèdent à la tenue, comme prévu, de leur réunion annuelle. En conséquence, l’Institut de la finance internationale tiendra également l’assemblée annuelle de ses membres», a indiqué, lundi dans un communiqué, l’association mondiale du secteur financier, basée à Washington.

Selon le PDG de l’IFI, Tim Adams, «le secteur financier mondial est le moteur de la croissance et de la résilience économiques. Et cette année, notre mission prend une importance supplémentaire à la suite du tragique tremblement de terre au Maroc».

Ce conclave sera l’occasion pour les membres de l’association, environ 400 issus de plus de 60 pays, d’établir des relations d’affaires avec des pairs et des clients et écouter certains des leaders d’opinion les plus influents du secteur financier.

«Les participants entendront des PDG et des présidents de grandes institutions financières ainsi que des décideurs politiques et des experts influents aux niveaux mondial et régional», ajoute le communiqué.

La réunion annuelle de l’IFI proposera une série de panels sur des questions critiques ayant un impact sur les marchés et l’économie mondiale, dont l’agenda réglementaire mondial, le financement d’une transition juste dans les marchés émergents, l’inflation et la dette, le changement du paysage des risques pour le secteur financier mondial, les opportunités et défis des changements géopolitiques et économiques pour le Moyen-Orient et l’Afrique ou encore la transformation numérique et l’avenir de la finance.

Créé en 1983, l’Institut de la finance internationale a pour mission d’accompagner l’industrie financière dans la gestion des risques, le développement des pratiques industrielles saines et le plaidoyer en faveur de politiques réglementaires, financières et économiques qui répondent aux intérêts de ses membres et favorisent la stabilité financière mondiale et une croissance économique durable.

C’est la première fois en 50 ans que cet événement d’envergure se tient sur le continent africain.