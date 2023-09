Maroc : Visa For Music versera ses recettes de billetterie aux victimes du séisme

L’intégralité des recettes de billetterie de la dixième édition de Visa For Music (du 22 au 25 novembre 2023) sera versée au Fonds spécial dédié à la gestion des conséquences du séisme, survenu le 8 septembre au Maroc et ayant fait près de 3 000 morts. Annoncée par les organisateurs, cette initiative se veut une démarche de solidarité rejoignant l’élan de mobilisation nationale qui a connu la contribution d’acteurs publics et privés, de divers secteurs.

Toujours à la découverte de nouveaux artistes en leur offrant «une plateforme devant les professionnels de l’industrie musicale à l’international», Visa For Music a sélectionné pour cette édition des artistes parmi plus de 1 500 candidatures, provenant de plus de 80 pays et issus de divers univers musicaux, selon un communiqué.

Du Maroc, les formations musicales retenues sont Aïta mon amour (Maroc & France), Anwar (Belgique & Maroc), El Mizan (Maroc & Suisse), Nora Toutain (Maroc & Canada), REQTEQ, Sigou, SNITRA, Tarwa N-Tiniri, The Casablanca Street Cats et THE LEILA (Maroc), entre autres.

De la région plus large couvrant l’Afrique et le Moyen-Orient, se produiront Aboubakar Traoré & Balima (Burkina Faso), ADÉDÈJÌ (Nigeria), BalQeis Live (Egypte), Bantous de la Capitale (République du Congo), Electro Zebala (Egypte et Algérie), Eliasse (Comores), FAIZAL MOSTRIXX (Ouganda), HARMONY'S BRASS BAND (Bénin), Kora Flamenca (Sénégal), MAJAZ (Bahrein), Nasibo (Zimbabwe), Nayo and Lomé Orchestra (Togo), Orchestre Jigeen Ñi (Sénégal), Santrofi (Ghana) et SINAUBI ZAWOSE & PAMOJA ZANZIBAR (Tanzanie), Solange Cesarovna & Band (Cap Vert), STOGIE T (Afrique du Sud) et Ziza Youssouf (Mauritanie).

D’Europe, d’Asie et d’Amérique ont été retenus Jamaaladeen Tacuma’s GROOVE ala MAROC (Etats-Unis), AFRICAN CORPORATION (France), Maruja Limón (Espagne), TRIBALI (Malte) et DJ Phellix (Iran).

Outre les concerts, les organisateurs de ce festival et marché professionnel de la musique proposent aussi «des conférences, des ateliers, des rencontres rapides, un forum et des rencontres professionnelles».