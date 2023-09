Maroc : La BERD accorde un prêt de 380 MDH à Dislog Group

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) soutient le secteur privé pharmaceutique marocain avec un prêt de 380 millions de dirhams (34,5 millions d’euros) aux sociétés du groupe Dislog, propriété de H&S Holding («H&S»), groupe industriel marocain opérant dans divers domaines d’activité.

La BERD indique que le prêt à Dislog sera effectué en deux tranches. «Un montant de 270 millions de dirhams (24,5 millions d’euros) sera utilisé pour acquérir Steripharma, un fabricant pharmaceutique local qui propose des médicaments génériques spécialisés à des prix abordables pour remplacer les produits originaux coûteux dans le traitement de maladies potentiellement mortelles». Le prêt restant de 10 millions d’euros financera «la construction d’un nouveau bâtiment industriel et d’une plateforme logistique certifiés verts ainsi que l’installation de panneaux photovoltaïques (PV)». Ces nouveaux panneaux devraient produire de l’énergie pour alimenter le bâtiment et ainsi réduire les émissions de CO2, selon une note d’information.

La même source indique que cette tranche sera appuyée par une garantie de l’Union européenne (UE) à travers son Fonds européen pour le développement durable (FEDD), conformément à l’objectif du Partenariat vert UE-Maroc.

Cet investissement permettra aussi à Dislog de se développer dans l’industrie pharmaceutique avec une valeur ajoutée plus élevée dans les chaînes d’approvisionnement au Maroc. L’acquisition de Steripharma complétera la compétence de Dislog, pour atteindre un vaste réseau de points de distribution et augmenter les bénéfices des canaux de distribution, ajoute la même source.

Ce prêt sera accompagné d’un projet d’assistance technique financé par l’UE à travers le programme FEDD visant à améliorer ses politiques de ressources humaines en mettant en œuvre un diagnostic et un plan d’action dédiés au genre. Ainsi, Dislog sera accompagné également dans la promotion de l’égalité des sexes et la progression de carrière des travailleuses, ainsi que les politiques liées à la garde d’enfants, à la prévention de la violence et du harcèlement basés sur le genre.

Aussi, Dislog recevra une subvention du programme FINTECC, qui soutient les entreprises des économies participantes de la BERD à mettre en œuvre des technologies climatiques innovantes, souligne la note d’information. Le programme s’inscrit dans le cadre de l’approche de transition vers une économie verte de la BERD, financé par celle-ci et soutenu par le Fonds pour l’environnement mondial et l’Union européenne.