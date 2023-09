Le PJD appelle la France à une «profonde autocritique» de ses relations avec le Maroc

Le PJD «condamne fermement les campagnes médiatiques hostiles, immorales et inhumaines lancées [contre] les institutions et les symboles du Maroc» juste après le séisme d’Al Haouz.

La formation islamiste invite ouvertement la France à «revoir sa politique à l'égard du Maroc et procéder ensuite à une profonde autocritique des positions de provocation et chantage et de les corriger, afin d'établir les bases d'une relation basée sur le respect mutuel», indique le secrétariat général du PJD dans un communiqué publié ce lundi 25 septembre.

Au lendemain de l’adoption, le 19 janvier, par le Parlement européen d’une résolution appelant à la libération des journalistes détenus au Maroc, le secrétaire général du PJD avait décoché plusieurs flèches en direction du président français Emmanuel Macron. «L’actuelle direction de la France ne comprend rien. Il y a une grande différence entre la présidence actuelle et l'ère De Gaulle et les autres», avait déclaré Benkirane lors d’une réunion interne de sa formation politique.