CAN 2025-2027 : L’Algérie se serait retirée face aux candidatures du Maroc et du Sénégal

La Confédération africaine de football lèvera le voile, le 27 septembre au Caire, sur les noms des pays qui accueilleront la CAN 2025 et la CAN 2027. A moins de vingt-quatre heures de ce grand rendez-vous, l’Algérie candidate à l’organisation des deux compétitions n’a pas répondu à l’invitation de la CAF d’assister à la réunion du mercredi, rapporte un média algérien sportif.

Visiblement convaincu par les faibles chances de l’Algérie de remporter l’organisation des deux éditions, face au Maroc et le Sénégal, le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, élu la semaine dernière, ne souhaite pas se rendre au Caire. Un de ses porte-parole a même annoncé le retrait des candidatures de l’Algérie, ajoute la même source.

Quelques heures plus tôt, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le nouveau président de la FAF, Walid Sadi. Celui-ci a «présenté au chef de l’Etat sa vision du développement et de la relance du football algérien», a indiqué la présidence algérienne dans un communiqué.