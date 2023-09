Maroc : Un enseignant du lycée Descartes viré pour détournement de mineure

Un enseignant du lycée français Descartes à Rabat a été viré pour détournement de mineure visant une élève de l’établissement. Selon un communiqué cité ce lundi par Le Desk et Le360, le mis en cause «a échangé avec une élève du lycée des messages dont la teneur est inacceptable».

Dans cette annonce signée par le proviseur François Cuilhe, la direction du lycée a exprimé «avec la plus grande fermeté» sa condamnation des faits incriminés. «A ce jour, cet enseignant, personnel de droit local, ne fait plus partie du personnel de l’établissement et la Direction est en lien étroit avec la famille», a ajouté la même source.

Selon des informations du site Le360, les faits dépasseraient les échanges par messages, puisque le professeur, de nationalité franco-algérienne, «aurait entretenu des relations sexuelles avec l’élève» âgée de 14 ans.