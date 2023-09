SNRT : Al Aoula dévoile sa grille des programmes 2023/2024

La première chaîne publique Al Aoula entamer la saison télévisuelle 2023-2024 avec grille de programmes variés, entre information et divertissement. La série marocaine «Ila Dak L’hal», ancrée dans les réalités sociétales, fait partie des rendez-vous à l’affiche de cette rentrée. Par ailleurs, la nouvelle case «Cycle de cinéma» proposera une sélection de blockbusters nationaux. Le documentaire révélateur «Waraa Sitar» promet, pour sa part, une immersion dans les coulisses des métiers peu connus, pour une «expérience instructive et humaine inédite», indique un communiqué de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT).

Ainsi, des émissions classiques côtoient de nouveaux programmes, notamment des films cinématographiques marocains comme «Les femmes du pavillon J» de Mohamed Nadif, «Achoura» de Talal Selhami ou encore «Burn Out» de Nour Eddine Lakhmari, entre autres longs-métrages nationaux novateurs.

Dans le même sens, le pôle public de la télévision fait savoir qu’Al Aoula mise sur «la proximité, l’innovation et la découverte, en présentant une grille de programmes riche, diverse et renouvelée». «L’offre est vaste, couvrant des domaines aussi variés que l’information, la politique, l’économie, le divertissement, la fiction, la culture et le documentaire», ajoute la même source.

En plus des émissions bénéficiant d’une grande popularité, de nouvelles émissions et fictions sont ainsi proposées, afin de «satisfaire les attentes du public en termes de divertissement et décryptage des informations tout en restant à l’avant-garde des évolutions mondiales et nationales».

La saison dernière (2022-2023), la programmation a attiré l’attention et l’intérêt de plus de 4,3 millions de téléspectateurs, avec un taux d’audience de plus de 42% entre 21h15 et 23h00, selon les données de Marocmétrie pour l’année 2022. «Cet exploit est le résultant d’un engagement continu envers l’innovation dans l’ensemble de son contenu, que ce soit dans le domaine de l’information, de la fiction ou du divertissement», ajoute la SNRT.

Désormais, «la performance d’Al Aoula réside non seulement dans son succès linéaire (diffusion directe) mais aussi non-linéaire (diffusion en différé) via ses services digitaux, qui continueront d’élargir considérablement leur gamme de contenus exclusifs, couvrant divers genres, y compris ceux qui sont généralement associés aux chaînes en direct», souligne encore la SNRT. Via les réseaux sociaux, 13 millions d’abonnés suivent la chaîne, cumulant 3,6 milliards de vues sur YouTube.