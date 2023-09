Séisme au Maroc : La reconstruction en cours pour développer les zones touchées

La dynamique de reconstruction et de développement des zones touchées par le séisme se poursuit, en application des instructions du roi Mohammed VI, a indiqué, lundi à Rabat, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Dans les prochains jours, des répondes seront apportées au sujet des modalités et des méthodes de gestion des répercussions du séisme, y compris par la présentation du projet de l’agence compétente pour la mise en œuvre effective du programme, a-t-il souligné, dans une déclaration à la presse à l’issue de la quatrième réunion de la commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits dans les zones sinistrées par le séisme.

Cette agence constitue une mise en œuvre des chantiers et investissements qui ont été soumis à l’appréciation du roi, afin de réhabiliter les zones touchées par la catastrophe naturelle, a précisé le chef du gouvernement qui présidait cette réunion.

Après avoir noté que l’opération de reconstruction débutera dans les plus brefs délais, Aziz Akhannouch a relevé que le gouvernement s’attelle à accélérer la préparation des programmes de développement de la région.

Une série de réunions aura lieu au cours des prochains jours afin d’achever l’élaboration de tous les concepts liés aux projets de développement desdites zones, de manière à les mettre en œuvre dans les semaines qui suivent, a-t-il ajouté.