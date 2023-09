Cypherleak lève 8 MDH pour son extension en Afrique et au Moyen-Orient

La start-up de surveillance et d’évaluation des risques cybernétiques Cypherleak a effectué une levée de fonds initiale de 8 millions de dirhams «auprès d’investisseurs basés au Maroc, à Abu Dhabi et au Qatar», notamment Maroc Numeric Fund II et Qatar Insurance Company, pour étendre ses activités au Moyen-Orient et en Afrique. Bien que la société mère soit basée à Delaware, son bureau régional au Moyen-Orient est situé à Hub71 à Abou Dabi. Désormais, «la société est en train d’ouvrir un bureau régional en Afrique à Rabat, au Maroc», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Mohamed Amine Belarbi, fondateur et PDG de Cypherleak, a souligné que l’injection de fonds permettrait d’accélérer l’expansion régionale, de manière à positionner l’entreprise comme «acteur majeur dans le domaine en évolution rapide de la gestion et de l’évaluation des risques cybernétiques», dans une région où «les risques de cybersécurité représentent une menace sérieuse», d’autant que les PME sont «mal préparées à affronter cette nouvelle réalité».

«Nous sommes ravis d’investir dans Cypherleak et d’aider l’équipe à ouvrir son bureau régional en Afrique au Maroc, qui sera principalement dédié à la recherche et au développement», a déclaré pour sa part Dounia Boumehdi, directrice générale de MITC Capital, la société de gestion de Maroc Numeric Fund II.

Cypherleak se spécialise dans la simplification de la surveillance des risques avancés pour les PME, en éliminant le besoin d’expertise technique approfondie en cybersécurité. «En utilisant uniquement le nom de domaine, Cypherleak permet aux entreprises d’identifier leurs mots de passe et informations divulgués à la fois sur le Web public et le Dark Web, ainsi que d’identifier l’étendue complète de leur surface d’attaque et les vulnérabilités affectant leur infrastructure», ajoute la même source.

Depuis son lancement en avril 2022, Cypherleak a vendu des licences à plus de 1 050 entreprises en Europe et dans la région MENA.