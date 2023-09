Eliminatoires CAN : Le match Maroc - Libéria prévu le 17 octobre à Agadir

Le match Maroc-Libéria, comptant pour la mise à jour de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2023), a été reprogrammé pour le 17 octobre au Grand stade d'Agadir, a annoncé lundi la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sur son site web.

Ce match devait avoir lieu le 9 septembre à Agadir, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN (groupe K). Il a été reporté à une date ultérieure, à la suite au séisme ayant frappé la région d’Al Haouz, faisant près de 3 000 morts et plus de 5 000 blessés.

Officiellement, la sélection du Maroc a décroché, en mars dernier, son billet pour la phase finale de la CAN au terme du nul (2-2) entre l’Afrique du Sud et le Libéria pour le compte du Groupe K.

L’équipe nationale avait battu l’Afrique du Sud (2-1) et le Liberia (2-0), lors des deux précédentes journées de ce groupe, qui ne compte que trois sélections, après la suspension du Zimbabwe par la Fédération internationale de football (FIFA).