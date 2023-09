Le Maroc importera 2 millions de tonnes de blé d’ici la fin 2023

Entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023, les importations du Maroc en blé tendre devraient atteindre 2 millions de tonnes, a annoncé l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL), pour compenser les effets de la sécheresse sur la production locale. Ce programme a été approuvé par les ministères marocains des Finances et de l’Agriculture, les détails des subventions devant être publiés séparément, a indiqué l’ONICL dans une note d’information.

Après que la sécheresse a réduit sa récolte nationale pour une deuxième année, le Maroc a lancé un premier programme d’importation pour la saison 2023/24 visant 2,5 millions de tonnes pour juillet-septembre, a rapporté l’agence de presse Reuters. La décision de prolonger le processus a été attendue. après que l’industrie meunière nationale a estimé les besoins d’importation du pays à environ 5 millions de tonnes pour cette saison.

La poursuite des subventions aux importations pourrait également être due à un déficit des rentrées de juillet à septembre par rapport à l’objectif de 2,5 millions de tonnes, a déclaré un négociant européen, cité par l’agence de presse. Cette saison, l’Union européenne a été jusque-là le principal fournisseur du royaume, avec 1,2 million de tonnes de blé tendre expédiées à la mi-septembre.

Les meuniers marocains ont également signalé avoir importé environ 100 000 tonnes de blé russe. Les commerçants se sont attendus à ce que la Russie gagne plus de parts de marché au Maroc, après que le pays a ajusté son programme d’importation pour aider les origines de la mer Noire. Cependant, le volume importé par le Maroc entre juillet et septembre n’est pas encore connu.