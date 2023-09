Un parti séparatiste rifain demande à l’Algérie de lui ouvrir ses bases militaires

Une semaine après l’annonce de sa création, depuis Bruxelles, le «Parti nationaliste rifain» frappe officiellement à la porte de l’’Algérie. «Je demande à l’Algérie de reconnaitre dans les plus brefs délais la république du Rif». Une requête présentée par Jaber El Ghadioui, l’un des principaux animateurs de la nouvelle enseigne séparatiste.

«Nous demandons de la grande Algérie d’accueillir les Rifains qui fuiront» le Maroc, a-t-il souligné dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. «C’est un appel urgent que nous lançons à la grande Algérie. Nous voulons que l’Algérie nous ouvre ses centres d’entrainements afin que nous apprenions le maniement des armes. Nous voulons que l’Algérie nous traite comme d'autres mouvements de libération, anciens et nouveaux», a affirmé El Ghadioui.

Alger avait en effet accueilli, dans les années 1960 et 1970, le Mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de l'archipel des Canaries (MPAIAC) et sa branche armée, fondé à Alger par Antonio Cubillo (1930-2012). C’est d'ailleurs grâce au pouvoir algérien que le MPAIAC a pu arracher, en 1968, sa reconnaissance par l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), comme représentant légitime du «peuple des Iles Canaries».

Pour rappel Jaber El Ghadioui, alias Yuba Adghinou, avait couvert d'éloges, la semaine dernière à Bruxelles au micro d’AL24 News, la chaîne TV algérienne d’information continue, les autorités algériennes pour leur soutien au Polisario. «Nous comptons essentiellement sur la grande Algérie et l’Afrique du sud ainsi que les pays d’Amérique latine afin qu'ils nous appuient dans notre combat à l’indépendance», avait-il déclaré.