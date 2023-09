IWA 2023 : L’UM5 de Rabat rafle 5 médailles d’or et 13 masters d’innovation

L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) a remporté, à travers son Centre d’innovation technologique de l’Ecole Mohammadia d’ingénieurs (EMI), cinq médailles d’or et 13 masters d’innovation à la compétition international Innovation Week America IWA 2023, tenue en ligne le 16 septembre à Las Vegas.

Dans un communiqué, l’UM5 indique que ces distinctions ont été décernées au Pr Ammor Hassan, directeur du centre d’innovation technologique de l’EMI et son équipe, composée de Qanoune Samiya, Er-reguig Zakaria, Baayer Jalal, Saim Mohammed Marouane, Alami Mohamed et Khadiri Mouna.

Ces prix ont été obtenues pour leurs projets innovants intitulés Invention of a pioneering Moroccan by radio frequency for the detection of breast cancer et Conception d’une antenne 4G miniaturisée originale en technologie microstrip pour la nouvelle génération de téléphonie mobile minimisant l’effet thermique du GSM sur la tête humaine.

De même que pour les projets nommés Detecting Interatrial Septal Aneurysm using Deep Learning, Invention of an Original Tetra-Generations Patch Antenna for the New Generation of Mobile Telephony Minimizing the Thermal Effect of GSM on the Human Head and Hand et System with smart micro-cellular antenna to fight against cheating in exams.

Organisée par l’association OFEED avec le soutien de la fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA), cette compétition a connu la participation de 19 pays et régions. Un total de 48 nominés ont été sélectionnés pour le grand prix et 636 récompenses et 144 masters d’innovation ont été attribués, relève l’université.