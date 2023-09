Sahara : L’Algérie courtise les nouveaux membres du Conseil de sécurité de l’ONU

Le 1er janvier 2024, l’Algérie accèdera officiellement au Conseil de sécurité. A quelques mois de cette échéance, Alger tente de mobiliser les autres nouveaux membres non-permanents de l’instance exécutive de l’ONU pour défendre les thèses du Polisario. A cet effet, Ahmed Attaf a tenu une réunion, hier soir à New York en marge de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies, avec ses homologues de la Corée du sud, Slovénie, Sierra Leone et Guyane, indique le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Avec l’objectif de «coordonner» les positions de ces Etats au Conseil de sécurité et ne pas tomber sous l’influence de la «logique de la polarisation» sur certains dossiers, «le chef de la diplomatie de l’Algérie a plaidé pour des négociations directes entre le Maroc et le Polisario, devant des représentants de pays ayant, dans l’ensemble, des positions éloignées de celles adoptées par le Front et l’Algérie», souligne dans des déclarations à Yabiladi une source proche du dossier.

En effet, la Corée du sud, la Slovénie et la Guyane défendent une solution politique mutuellement acceptable de la question du Sahara, alors que la Sierra Leone reconnait la marocanité du Sahara occidental et a même ouvert un consulat général à Dakhla, en août 2021. Son ministre des Affaires étrangères, Timothy Musa Kabba, a d'ailleurs réitéré, le 6 septembre à Rabat, «l'appui sans relâche» de son pays à l'intégrité territoriale du royaume.

«L’Algérie s’active auprès de certaines capitales afin que les prochaines résolutions du Conseil de sécurité sur le dossier du Sahara insistent uniquement sur la reprise des négociations directes entre Rabat et le Front», ajoute notre source.

Dans sa résolution 2654, adoptée le 27 octobre 2022, le Conseil de sécurité «s’est félicité de l’élan impulsé par la première table ronde tenue les 5 et 6 décembre 2018 et la deuxième table ronde tenue les 21 et 22 mars 2019, et du fait que le Maroc, le Front Polisario, l’Algérie et la Mauritanie soient engagés, d’une manière sérieuse et respectueuse, dans le processus politique initié par l’Organisation des Nations Unies sur le Sahara occidental afin de trouver des terrains d’entente». Pour rappel, cette résolution a été rejetée par l’Algérie.

En décembre 2021, la diplomatie algérienne avait tenté d'influencer plusieurs Etats africains membres non-permanents du Conseil de sécurité, lors de la réunion d’Oran.