Après son doctorat à l’Université de Salford au Royaume-Uni, l’universitaire marocain Ahmed Ankit a décidé de prendre son envol pour les Emirats arabes unis, où il a poursuivi son riche parcours scientifique et professionnel. Mais avant cela, le natif d’Ahfir dans l’est marocain en 1960 a suivi son père à Oujda, où l’aïeul a servi dans les rangs des Forces armées royales (FAR), tandis que le jeune s’est renu au msid du complexe résidentiel des familles des membres des FAR. Il intègre ensuite l’école Moulay Youssef, puis le collège Pasteur, avant de rejoindre le lycée Abdel Moumen, puis l’enseignement supérieur à l’Université Mohammed Ier. Il obtient alors une licence en langue et littérature anglaises à la faculté des lettres et des sciences humaines.

Après cela, Ahmed Aknit décide de s’installer au Royaume-Uni pour continuer ses études à l’Université de Salford. En 1985, il obtient son master de lettres en traduction. Pendant de nombreuses années, il travaille à l’Université de Salford où il encadre les étudiants de master en tant que traducteur. Durant cette période, il a également travaillé pour le club de football de Manchester City. Ses études supérieures se terminent brillamment avec un doctorat en linguistique appliquée et traduction, en 1990, dans la même université.

Un parcours scientifique et professionnel aux Emirats arabes unis

Après son doctorat, Ahmed Aknit a reçu une offre d’emploi à l’Université d’Ajman aux Emirats arabes unis, où il a continué à façonner son parcours académique. Grâce à son excellence à sa publication régulière de nombreuses recherches dans des revues scientifiques internationales, il a été promu au poste de professeur d’université et a également été nommé vice-président de l’université.

Son dévouement pour l’enseignement supérieur aux Emirats arabes unis lui a permis de devenir vice-président aux relations extérieures et aux affaires culturelles de l’Université d’Ajman. En 2016, il a rejoint l’Université américaine des Emirats, où il a occupé le poste de doyen du College of Education. En 2017, il devient directeur de la recherche participative à la Hamdan Bin Mohammed Smart University. Un an plus tard, il a été nommé doyen de recherche et études doctorales.

Le professeur Ahmed Ankit est par ailleurs fier de son appartenance au Maroc. Il valorise aussi ses réalisations aux Emirats arabes unis, où il dit avoir trouvé un environnement propice à la créativité et à l’ascension professionnelle. Il réside désormais aux EAU pendant plus d’un quart de siècle, au cours duquel il s’est parfaitement intégré et a travaillé dur pour transmettre des compétences aux jeunes, afin qu’ils soient actifs en faveur du développement économique du pays.

Une reconnaissance pour le Maroc

Le professeur Ahmed Ankit affirme à Yabladi qu’il se souvient «toujours avec gratitude» de ses études au Maroc. «Je les considère comme la base de mon parcours académique. Je suis fier de mes études universitaires à Oujda. Elle m’ont solidement préparé à cet avenir.»

«Mon parcours migratoire a commencé après que j’ai démarré mon parcours à Oujda, où j’ai obtenu une bourse du Maroc pour poursuivre mes études au Royaume-Uni. J’ai étudié la linguistique appliquée à l’Université de Salford à Manchester, et je m’y suis établi en tant que doctorant et professeur universitaire.» Ahmed Ankit

Le professeur souligne par ailleurs «l’importance de la coexistence et de la compréhension entre les cultures des différentes sociétés». Il partage son expérience personnelle aux Emirats arabes unis et comment il a pu «s’adapter avec succès, sans complications ni racisme». Dans ce sens, il encourage «les jeunes à s’efforcer d’atteindre leurs objectifs avec sérieux et à ne pas se laisser affecter par les obstacles et les aspects négatifs».

Le plus grand défi pour Ahmed Ankit dans son rôle actuel est de «relier l’établissement d’enseignement supérieur au secteur des entreprises à travers la recherche appliquée». A cet effet, il travaille à «développer la recherche dans la gestion de qualité pour trouver des solutions à des problèmes spécifiques».

Le professeur Ahmed Ankit a assuré à Yabiladi que «les opportunités de développement sont accessibles à tous», ce qui devrait encourager les jeunes à «en profiter sérieusement et se fixer des objectifs avant de commencer leur parcours, afin de mieux les atteindre».