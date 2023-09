Séisme au Maroc : Martin Scorsese adresse un message de solidarité

A la suite du séisme ayant frappé le Maroc, le 8 septembre, faisant près de 3 000 morts et plus de 5 000 blessés, le cinéaste américain Martin Scorsese a adressé un message de compassion et de solidarité. Jeudi dernier dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, il s’est dit très attristé par le drame.

«Les dégâts, la destruction de tant de maisons et surtout la perte de tant de vies (...) Au peuple marocain, je pleure pour vous et je prie pour votre rétablissement et celui de votre nation», a-t-il dit, rappelant son grand attachement pour le Maroc. «Je suis personnellement très touché par ce qui vient de se passer, sachant que j’ai tourné deux films au Maroc durant ces 25 dernières années, que j’ai participé à plusieurs reprises au Festival international du film de Marrakech (FIFM)», a-t-il poursuivi.

Lors de sa prochaine édition du FIFM, prévue du 24 novembre au 2 décembre 2023, Martin Scorsese est d’ailleurs invité en tant que parrain des Ateliers de l’Atlas, le programme industrie du du festival. A la fin de son message, le réalisateur a exprimé ses meilleurs souhaits pour le peuple marocain.