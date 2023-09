Berlin : Le Réseau des compétences germano-marocain tient son forum sur l’engagement

Le président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Driss El Yazami, participe ce vendredi 22 septembre à un séminaire organisé à Berlin par le Réseau des compétences germano-marocain (DMK), le «Forum germano-marocain sur l’engagement, dialogue stratégique pour la promotion de la coopération au développement». Le président du CCME prononcera à cette occasion une allocution à l’ouverture du séminaire, a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Dans son discours, El Yazami entend «rappeler les mutations que connaît la communauté marocaine de l’étranger, les défis qu’elles posent et proposer quelques pistes pour renforcer l’implication des Marocains du monde dans le développement du Royaume et la consolidation des liens d’amitié et de coopération entre le Maroc et les pays de résidence dans la droite ligne de l’article 16 de la constitution de 2011», indique la même source.

Ce séminaire, en préparation depuis 2022 par le réseau DMK, «revêt une importance capitale au regard de la grande mobilisation du tissu associatif des Marocain(e)s du monde après le séisme qui a frappé le Maroc ce mois-ci», ajoute encore le CCME. Organisé à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la signature de l’accord de main d’œuvre entre le Maroc et l’Allemagne, cet évènement se tient en présence de représentants de la déléguée du gouvernement fédéral pour la migration, les réfugiés et l’intégration, du secrétaire général du département des Marocains résidant à l’étranger du ministère marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, de Sanae Abdi, députée au Bundestag et de nombreuses compétences marocaines et acteurs associatifs marocains d’Allemagne, fait savoir le communiqué.

Dans l’après-midi, une table-ronde rassemblera les dirigeants de plusieurs associations, qui «présenteront leurs actions et leurs attentes dans le domaine de la coopération germano-marocaine». Après la synthèse des travaux et la formulation de recommandations d'actions, Driss El Yazami clôturera les travaux en fin de journée.

Basé à Munich et fondé en 2009, le réseau de compétences germano-marocain (DMK) compte plus de 1 000 compétences, entre universitaires et experts dans plusieurs secteurs.

Il a pour but de promouvoir et le développement durable de l'Allemagne et du Maroc, l'intégration, le transfert des compétences et le soutien à la recherche dans les deux pays, mais aussi le renforcement du dialogue entre les cultures et les religions.